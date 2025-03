Оползни, вызванные ливнями, заблокировали несколько поселков в западной Австрии

Детали

Грозы в ночь со вторника на среду привели к тому, что ручьи в горном районе Филлах-Ланд в штате Каринтия вышли из берегов, вызвав оползни из грязи и мусора, сообщила представитель Красного Креста в штате, граничащем с Италией и Словенией.

"Три села были полностью отрезаны... Армия и пожарные пытаются расчистить улицы, чтобы добраться к селам", - говорится в сообщении.

Сообщений о пострадавших пока не поступало, но предполагается, что несколько домов повреждены.

В одном из заблокированных поселков и других местах региона всего за несколько часов выпало столько же дождя, сколько за целый месяц.

Schlimme Bilder aus #Arriach in #Kärnten, welches heute Nacht von mehreren Unwetterzellen getroffen wurde. Der Ort ist derzeit lt. ORF von der Außнасколько abgeschnitten und nicht durch die Einsatzkräfte erreichbar



Mario Kornberger @Kachelmannwettr @manu_bx @alpen_wetter } pic.twitter.com/iLrZ7b2a3N

—Unwetter-Freaks (@MichaelHutter6) June 29, 2022

Дополнение

Как и везде в Европе, в Австрии со следующей недели прогнозируют жару, и власти предупреждают о высоких температурах и грозах.

При этом эксперты предупреждают, что эти явления являются еще одним свидетельством влияния изменения климата.

Derzeit ist mit einer #Gewitter-linie vom Innviertel bis ins Mostviertel mit #Starkregen und #Sturmböen zu rechnen, am Nachmittag sorgte diese Linie in #Kärnten für schwere Sturmböen und vereinzelte Orkanböen. Das folgende Video zeigt den #Downburst in Villach (© Daniela Tissal) pic.twitter.com/Law8xq3y0d

—uwz.at (@uwz_at) June 28, 2022