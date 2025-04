Зсуви, спричинені зливами, заблокували кілька селищ в західній Австрії

Деталі

Грози в ніч із вівторка на середу призвели до того, що струмки в гірському районі Філлах-Ланд у штаті Каринтія вийшли з берегів, викликавши зсуви з бруду та сміття, повідомила представник Червоного Хреста в штаті, що межує з Італією та Словенією.

"Три села були повністю відрізані... Армія та пожежники намагаються розчистити вулиці, щоб дістатися до сіл", - йдеться в повідомленні.

Наразі повідомлень про постраждалих не надходило, але передбачається, що кілька будинків пошкоджено.

В одному з заблокованих селищ, та інших місцях регіону всього за кілька годин випало стільки ж дощу, скільки за цілий місяць.

Як і скрізь у Європі, в Австрії з наступного тижня прогнозують спеку, і влада попереджає про високі температури та грози.

При цьому експерти попереджають, що ці явища є ще одним свідченням впливу зміни клімату.

