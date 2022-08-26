ВСУ ударили по базе оккупантов в Кадиевке: уничтожено около 200 десантников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Нанеся удар по базе оккупантов в Кадиевке Луганской области, Вооруженные силы Украины уничтожили около 200 российских десантников. Об этом в своем Twitter сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“ВСУ нанесли удары по базе в оккупированной Кадиевке, погибло около 200 российских десантников”, – написал Гайдай.
AFU hit battlements in occupied #Kadiivka, about 200 russian paratroopers were killed #UkraineRussiaWar #LuhanskRegion pic.twitter.com/9e7CgszhES— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) August 26, 2022
Дополнение
23 августа Вооруженные силы Украины ударили по Кадиевке Луганской области. Разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные.