ВСУ ударили по базе оккупантов в Кадиевке: уничтожено около 200 десантников

Цитата

“ВСУ нанесли удары по базе в оккупированной Кадиевке, погибло около 200 российских десантников”, – написал Гайдай.

AFU hit battlements in occupied #Kadiivka, about 200 russian paratroopers were killed #UkraineRussiaWar #LuhanskRegion pic.twitter.com/9e7CgszhES

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) August 26, 2022

Дополнение

23 августа Вооруженные силы Украины ударили по Кадиевке Луганской области. Разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные.