ЗСУ вдарили по базі окупантів у Кадіївці: знищено приблизно 200 десантників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Завдавши удару по базі окупантів у Кадіївці Луганської області, Збройні сили України знищили приблизно 200 російських десантників. Про це у своєму Twitter повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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“ЗСУ завдали ударів по базі в окупованій Кадіївці, загинуло близько 200 російських десантників”, – написав Гайдай.
AFU hit battlements in occupied #Kadiivka, about 200 russian paratroopers were killed #UkraineRussiaWar #LuhanskRegion pic.twitter.com/9e7CgszhES— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) August 26, 2022
Доповнення
23 серпня Збройні сили України вдарили по Кадіївці Луганської області. Руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові.