ЗСУ вдарили по базі окупантів у Кадіївці: знищено приблизно 200 десантників

Цитата

“ЗСУ завдали ударів по базі в окупованій Кадіївці, загинуло близько 200 російських десантників”, – написав Гайдай.

AFU hit battlements in occupied #Kadiivka, about 200 russian paratroopers were killed #UkraineRussiaWar #LuhanskRegion pic.twitter.com/9e7CgszhES

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) August 26, 2022

Доповнення

23 серпня Збройні сили України вдарили по Кадіївці Луганської області. Руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові.