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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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СМИ: Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС

Киев • УНН

 • 23054 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и сын экс-президента Александр Янукович могут быть выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

СМИ: Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС

"Вероятно, что экс-премьер-министр Украины Азаров, экс-министр энергетики Ставицкий и сын экс-президента Януковича, Александр Янукович, скоро будут выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Может быть больше. Я слышал, Киев должен делать больше", - сообщил журналист.

Напомним, в декабре 2018 года Суд ЕС постановил частично отменить санкции против Азарова.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds . more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

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