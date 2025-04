СМИ: Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС

"Вероятно, что экс-премьер-министр Украины Азаров, экс-министр энергетики Ставицкий и сын экс-президента Януковича, Александр Янукович, скоро будут выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Может быть больше. Я слышал, Киев должен делать больше", - сообщил журналист.

Напомним, в декабре 2018 года Суд ЕС постановил частично отменить санкции против Азарова.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

