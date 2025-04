ЗМІ: Азарова, Ставицького і сина Януковича можуть вивести з-під санкцій ЄС

"Ймовірно, що експрем'єр-міністр України Азаров, ексміністр енергетики Ставицький і син експрезидента Януковича, Олександр Янукович, скоро будуть виведені з-під санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів. Може бути більше. Я чув, Київ повинен робити більше", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Суд ЄС постановив частково скасувати санкції проти Азарова.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020