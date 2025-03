Журналист предложил В.Ломаченко драться с пришельцами

Так, журналист отметил, что не уверен, что В.Ломанченко можно драться с людьми.

“Я не уверен, что В.Ломаченко можно драться с людьми. Мы должны выставить его против пришельцев или диких животных”, — отметил американец.

Также он добавил, что охотно посмотрел бы бой В.Ломаченко с пумой.

Напомним, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Сосы.

На протяжении всего боя украинец доминировал на ринге, проводя быстрые атаки, на которые у американца не нашлось ответов.

Уверенно ведя в поединке, Hi-tech (прозвище В.Ломаченко — ред.) даже успел поиграть на публику, провоцировал американца и показал, что Дж.Соса может бить в воздух сколько угодно.

I'm not sure Lomachenko should be allowed to fight human beings. We need to steer him toward aliens and wild animals.

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.

I'd like to see Lomachenko fight a mountain lion. https://t.co/boWId9JoIX

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.