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Журналист предложил В.Ломаченко драться с пришельцами

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Американский спортивный журналист и колумнист Билл Симмонс прокомментировал результаты матча украинца Василия Ломаченко против американца Джейсона Сосы, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Билла Симмонса.

Так, журналист отметил, что не уверен, что В.Ломанченко можно драться с людьми.

“Я не уверен, что В.Ломаченко можно драться с людьми. Мы должны выставить его против пришельцев или диких животных”, — отметил американец.

Также он добавил, что охотно посмотрел бы бой В.Ломаченко с пумой.

Напомним, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Сосы.

На протяжении всего боя украинец доминировал на ринге, проводя быстрые атаки, на которые у американца не нашлось ответов.

Уверенно ведя в поединке, Hi-tech (прозвище В.Ломаченко — ред.) даже успел поиграть на публику, провоцировал американца и показал, что Дж.Соса может бить в воздух сколько угодно.

I'm not sure Lomachenko should be allowed to fight human beings. We need to steer him toward aliens and wild animals.

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.

I'd like to see Lomachenko fight a mountain lion. https://t.co/boWId9JoIX

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.

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