Журналіст запропонував В.Ломаченку битися з прибульцями

Так, журналіст зазначив, що не впевнений, що В.Ломанченку можна битися із людьми.

“Я не впевнений, що В.Ломаченку можна битися з людьми. Ми маємо виставити що його проти прибульців або ж диких тварин”, — зазначив американець.

Також він додав, що залюбки подивився би бій В.Ломаченка із пумою.

Нагадаємо, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси.

Впродовж всього бою українець домінував на ринзі, проводячи швидкі атаки, на які у американця не знайшлося відповідей.

Впевнено ведучи у поєдинку, Hi-tech (прізвисько В.Ломаченка — ред.) навіть встиг пограти на публіку, провокував американця та показав, що Дж.Соса може бити в повітря скільки завгодно.

I'm not sure Lomachenko should be allowed to fight human beings. We need to steer him toward aliens and wild animals.

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.

I'd like to see Lomachenko fight a mountain lion. https://t.co/boWId9JoIX

— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.