Журналіст запропонував В.Ломаченку битися з прибульцями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Американський спортивний журналіст та колумніст Білл Сіммонс прокоментував результати матчу українця Василя Ломаченка проти американця Джейсона Соси, повідомляє УНН із посиланням на Twitter Білла Сіммонса.
Так, журналіст зазначив, що не впевнений, що В.Ломанченку можна битися із людьми.
“Я не впевнений, що В.Ломаченку можна битися з людьми. Ми маємо виставити що його проти прибульців або ж диких тварин”, — зазначив американець.
Також він додав, що залюбки подивився би бій В.Ломаченка із пумою.
Нагадаємо, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси.
Впродовж всього бою українець домінував на ринзі, проводячи швидкі атаки, на які у американця не знайшлося відповідей.
Впевнено ведучи у поєдинку, Hi-tech (прізвисько В.Ломаченка — ред.) навіть встиг пограти на публіку, провокував американця та показав, що Дж.Соса може бити в повітря скільки завгодно.
I'm not sure Lomachenko should be allowed to fight human beings. We need to steer him toward aliens and wild animals.— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.
I'd like to see Lomachenko fight a mountain lion. https://t.co/boWId9JoIX— Bill Simmons (@BillSimmons) 9 квітня 2017 р.