Журнал Time назвал 2020 худшим в истории США

Журнал разместил на обложке перечеркнутые цифры 2020. Среди основных причин журнал назвал провальную борьбу с коронавирусом, самоизоляцию, манипуляции на выборах, смерти знаменитостей и проявления расизма.

"Это история года, к который вы никогда не захотите вернуться", - написала кинокритик журнала Стефани Захарек в сопроводительной к обложке статьи.

Главной угрозой для человечества в этом году была беспомощность, которая дестабилизировала и без этого сложное положение фактически каждого жителя планеты.

"Моя работа в качестве кинокритика - смотреть фильмы и выделять из них связь с миром и нашими жизнями. И если бы 2020 был картиной-антиутопией, то вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как вымышленный апокалипсис. Он, кроме того, что был полон боли, был до безумия обыденным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом", - резюмировала Захарек.

Кроме этого, в 2020 году умерло много выдающихся личностей. В сентябре умерла член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. При ее участии были приняты решения, которые подтверждают право женщин на аборты, конституционность однополых браков и права расовых меньшинств.

Летом ушел из жизни Джон Льюис, один из лидеров борьбы за запрещение сегрегации и организатор Марша на Вашингтон в 1963 году.

В мае в США вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. И вопрос расизма в США встал очень остро.