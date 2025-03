Журнал Time назвав 2020 найгіршим в історії США

Журнал розмістив на обкладинці перекреслені цифри 2020. Серед основних причин журнал назвав провальну боротьбу з коронавірусом, самоізоляцію, маніпуляції на виборах, смерті знаменитостей та прояви расизму.

“Це історія року, до якої ви ніколи не захочете повернутися”, — написала кинооглядач журналу Стефані Захарек у супровідній до обкладинки статті.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020

Головною загрозою для людства цьогоріч була безпорадність, яка дестабілізувала і без цього складне становище фактично кожного мешканця планети.

“Моя робота в якості кінокритики — дивитися фільми і виділяти з них зв’язок зі світом і нашими життями. І якби 2020 був картиною-антиутопія, ви б, швидше за все, вимкнули її після 20 хвилин. Цей рік не був зловісно хвилюючим, як вигаданий апокаліпсис. Він, крім того, що був сповнений болю, був до божевілля буденним, при цьому щоденна рутина стала нашим ворогом”, — резюмувала Захарек.

Крім цього, у 2020 році померло багато видатних особистостей. Так, у вересні померла членкиня Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. За її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів та права расових меншин.

Влітку пішов з життя Джон Льюїс, один з лідерів боротьби за заборону сегрегації і організатор Маршу на Вашингтон 1963 року.

У травні у США спалахнули протести через вбивство поліцейськими при затриманні темношкірого американця Джорджа Флойда. І питання расизму у США постало дуже гостро.