ЖК Scandia будет находиться под круглосуточной охраной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Для безопасности жителей и гостей одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia, его территория будет находиться под круглосуточным наблюдением и усиленной охраной, сообщает УНН со ссылкой на данные застройщика.
"Безопасность наших жителей - главный приоритет команды ЖК "Scandia". В нашем скандинавском городке будет работать круглосуточная система видеонаблюдения и усиленная охрана. Видеонаблюдение будет работать и на въездах-выездах и проездах паркинга, а также во дворах. Вы можете быть уверены в безопасности всей семьи и своего имущества", - отметили в ЖК Scandia.
Напомним, ЖК Scandia, строительство которого ведется в Броварах, в общем предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в этом году.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.
На первых этажах домов, квартиры будут иметь собственную террасу, а на последних - высота потолков будет достигать 6 м, что позволит реализовать любые дизайнерские фантазии.
Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.
Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.
Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые не обязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.
В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.
ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавское городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.