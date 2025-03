Зеркало: мы знали, что Вашингтон заморозил военную помощь Украине

“У нас была такая информация”, — сказала в интервью Зеркаль. “Безусловно было сказано, что есть некоторые проблемы.”

Сроки, когда Украина узнала о прекращении предоставления военной помощи, являются критическим вопросом в ходе слушаний об импичменте в Конгрессе. Демократы пытаются построить дело, в котором президент Трамп давление на Президента Владимира Зеленского, отказывая ему в помощи и отказывая во встрече в Белом доме — в то же время он требовал публичного заявления о том, что Украина проведет расследование в отношении его политических соперников.

Трамп и его союзники также включили вопрос о сроках в свою защиту. Как могли украинские чиновники чувствовать давление о замораживании помощи, спрашивают они, если не знали об этом, когда Белый дом подталкивал их к расследованию дела вице-президента Джозефа Байдена, одного из крупнейших конкурентов Трампа на американских президентских выборах 2020 года.

“Они даже не знали, что деньги не были выплачены”, — писал мистер Трамп в Twitter прошлом месяце.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they did not even know the money was not paid, and got the money with no conditions. But why is not Germany, France (Europe) paying?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Сообщение Зеркаль — это первое публичное признание украинским чиновником того, что киевские высокопоставленные лица знали о замораживании помощи во время давления администрации Трампа, и что администрация Зеленского пыталась не допустить, чтобы этот факт всплыл во избежание вовлечения в американскую дискуссию об импичменте.

“Она заявила, что ее собственное правительство заблокировало поездку в Вашингтон для встречи с членами Конгресса в октябре, опасаясь, что она обсудит вопросы, связанные с импичментом и втянет своего президента в расследование, которого он так жаждал избежать”, — указано в материале издание.

“Они беспокоятся об этом”, — сказала она о советниках господина Зеленского. “Они сказали: “Сейчас не время тебе ехать в Вашингтон.” Аннулирование ее поездки было подтверждено помощниками в Конгрессе.

Зеленский, чье правительство по-прежнему зависит от помощи и дипломатической поддержки администрации Трампа, заявил, что узнал о замораживании помощи только перед встречей с вице-президентом Майком Пенсом 1 сентября, хотя и был неясно, когда именно.

В интервью Зеркаль, которая сказала, что ушла со своего поста на прошлой неделе в знак протеста против дипломатии своего правительства по внутреннему каналу связи с администрацией Трампа прошлым летом и Россией этой осенью, рассказала о том, когда старшие должностные лица в Киеве узнали о замораживании, и как они пытались не дать этой информации стать публичной.

Ее рассказ подкрепляет заместитель секретаря министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер, которая в своих показаниях в Конгрессе в ходе расследования импичмента заявила, что украинские дипломаты знали о замораживании помощи как минимум до 25 июля, когда начали допрашивать об этом американских чиновников.

По ее словам, она прочитала дипломатическую телеграмму от украинских официальных лиц в Вашингтоне о приостановке и попросила о встрече со старшим советником Зеленского для ее обсуждения 30 июля.

Администрация президента Украины была скопирована в качестве получателя телеграммы из посольства в Вашингтоне, добавила она: “Мы получили его одновременно”.

Заявленной целью встреч было обсуждение американских санкций в отношении России, но могли возникнуть вопросы о том, когда Украине стало известно о замораживании американской помощи.

“Его главная мысль ко мне — молчать, не комментировать без разрешения”, — сказала Зеркаль о помощнике Зеленского Андрее Ермаке, который попросил ее не высовываться по всем вопросам, а не только связанных с США. “Они находятся в очень сложной ситуации и понимают это”.

“Пресс-служба господина Зеленского не ответила на вопросы о рассказе госпожи Зеркаль о том, как правительство узнало о замораживании помощи или о причинах отмены ее поездки для встречи с членами Конгресса. Но господин Зеленский настаивает на том, что хочет держаться подальше от процесса импичмента и сигнализирует о желании наладить хорошие отношения с администрацией Трампа. Выступая в Нью-Йорке в сентябре, он заявил, что на него не оказывал давления господин Трамп”, — написало издание.

“Рассказ Зеркаль наглядно демонстрирует, насколько трудно, гранича с невозможным, не принимать сторону в расследовании импичмента Зеленскому. Если он вводит людей в заблуждение о том, что знает о замораживании помощи, то это наносит ущерб делу демократов против Трампа. Если он признает, что знает, он повредит делу Трампа”, — резюмирует Эндрю Крамер.

