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Зеркаль: ми знали, що Вашингтон заморозив військову допомогу Україні

Зеркаль: ми знали, що Вашингтон заморозив військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 17149 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у коментарі для матеріалу журналіста The New York Times Ендрю Крамера повідомила, що у Києві знали про замороження військової допомоги Україні адміністрацією Трампа, пише УНН.

“У нас була така інформація”, — сказала в інтерв’ю Зеркаль. “Безумовно було сказано, що є деякі проблеми.”

Терміни, коли Україна дізналася про припинення надання військової допомоги, є критичним питанням в ході слухань щодо імпічменту в Конгресі. Демократи намагаються побудувати справу, в якій президент Трамп тиснув на Президента Володимира Зеленського, відмовляючи йому в допомозі і відмовляючи у зустрічі в Білому домі — в той же час він вимагав публічної заяви про те, що Україна проведе розслідування відносно його політичних суперників.

Трамп і його союзники також включили питання про терміни в свій захист. Як могли українські чиновники відчувати тиск про заморожування допомоги, запитують вони, якщо не знали про це, коли Білий дім підштовхував їх до розслідування справи віце-президента Джозефа Байдена, одного з найбільших конкурентів Трампа на американських президентських виборах 2020 року.

“Вони навіть не знали, що гроші не були виплачені”, — писав містер Трамп в Twitter минулого місяця.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Повідомлення Зеркаль — це перше публічне визнання українським чиновником того, що київські високопосадовці знали про заморожування допомоги під час тиску адміністрації Трампа, і що адміністрація Зеленського намагалася не допустити, щоб цей факт сплив щоб уникнути залучення в американську дискусію про імпічмент.

“Вона заявила, що її власний уряд заблокував поїздку до Вашингтона для зустрічі з членами Конгресу в жовтні, побоюючись, що вона обговорить питання, пов’язані з імпічментом і втягне свого президента в розслідування, якого він так прагнув уникнути”, — вказано у матеріалі видання.

“Вони турбуються про це”, — сказала вона про радників пана Зеленського. “Вони сказали: “Зараз не час тобі їхати до Вашингтона”. Анулювання її поїздки було підтверджено помічниками в Конгресі.

Зеленський, чий уряд як і раніше залежить від допомоги і дипломатичної підтримки адміністрації Трампа, заявив, що дізнався про заморожування допомоги тільки перед зустріччю з віце-президентом Майком Пенсом 1 вересня, хоча і було незрозуміло, коли саме.

В інтерв’ю Зеркаль, яка сказала, що пішла зі своєї посади на минулому тижні в знак протесту проти дипломатії свого уряду по внутрішньому каналу зв’язку з адміністрацією Трампа минулого літа і Росією цієї осені, розповіла про те, коли старші посадові особи в Києві дізналися про заморожування, і як вони намагалися не дати цій інформації стати публічною.

Її розповідь підкріплює заступниця секретаря міністра оборони США з Росії, України і Євразії Лора Купер, яка в своїх свідченнях в Конгресі в ході розслідування імпічменту заявила, що українські дипломати знали про заморожування допомоги як мінімум до 25 липня, коли почали допитувати про це американських чиновників.

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За її словами, вона прочитала дипломатичну телеграму від українських офіційних осіб у Вашингтоні про припинення і попросила про зустріч зі старшим радником Зеленського для її обговорення 30 липня.

Адміністрація президента України була скопійована в якості одержувача телеграми з посольства у Вашингтоні, додала вона: “Ми отримали його одночасно”.

Заявленою метою зустрічей було обговорення американських санкцій щодо Росії, але могли виникнути питання про те, коли Україні стало відомо про заморожування американської допомоги.

“Його головна думка до мене — мовчати, не коментувати без дозволу”, — сказала Зеркаль про помічника Зеленського Андрія Єрмака, який попросив її не висовуватися з усіх питань, а не тільки пов’язаних з США. “Вони знаходяться в дуже складній ситуації і розуміють це”.

“Прес-служба Зеленського не відповіла на питання про оповідання пані Зеркаль про те, як уряд дізнався про заморожування допомоги або про причини скасування її поїздки для зустрічі з членами Конгресу. Але Зеленський наполягає на тому, що хоче триматися подалі від процесу імпічменту і сигналізує про бажання налагодити добрі стосунки з адміністрацією Трампа. Виступаючи в Нью-Йорку у вересні, він заявив, що на нього не чинив тиску пан Трамп”, — написало видання.

“Розповідь Зеркаль наочно демонструє, наскільки важко, межуючи з неможливим, не брати сторону в розслідуванні імпічменту Зеленському. Якщо він вводить людей в оману про те, що знає про заморожування допомоги, то це завдає шкоди справі демократів проти Трампа. Якщо він визнає, що знає, він зашкодить справі Трампа”, — резюмує Ендрю Крамер.

Нагадуємо, у Білому домі намагалися знайти обґрунтування заморожування допомоги Україні.

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