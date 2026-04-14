Зеленский заявил, что Украине не нужно "лайт-членство" в ЕС или НАТО

Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован не в промежуточных форматах или символических решениях, а в реальном стратегическом партнерстве с Европой и Североатлантическим альянсом.

Все знают в Европе нашу позицию: нам не нужен ЕС-лайт, как и НАТО-лайт, если честно

Президент подчеркнул, что Украина может стать сильным полноценным союзником, а не государством с ограниченным статусом.

Так же, я считаю, что и Европе, и странам НАТО нужна Украина в полной мере – сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия, потому что никому не нужна украинская армия-лайт. Что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это заинтересованность двусторонняя