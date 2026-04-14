Зеленский заявил, что Украине не нужно "лайт-членство" в ЕС или НАТО
Киев • УНН
Президент заявил в Берлине о стремлении к полноценному членству в союзах. Фридрих Мерц поддержал вступление Украины, подчеркнув важность этапов реформ.
Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.
Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован не в промежуточных форматах или символических решениях, а в реальном стратегическом партнерстве с Европой и Североатлантическим альянсом.
Все знают в Европе нашу позицию: нам не нужен ЕС-лайт, как и НАТО-лайт, если честно
Президент подчеркнул, что Украина может стать сильным полноценным союзником, а не государством с ограниченным статусом.
Так же, я считаю, что и Европе, и странам НАТО нужна Украина в полной мере – сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия, потому что никому не нужна украинская армия-лайт. Что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это заинтересованность двусторонняя
Во время того же брифинга канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский Союз, однако отметил, что процесс потребует времени и выполнения необходимых реформ.
По словам канцлера, ЕС стремится показать Украине поэтапный путь к членству, что не означает второстепенного статуса.
Мы хотим показать Украине путь, как она шаг за шагом может приблизиться к ЕС. Это не является членством второго порядка, это просто процесс приближения
Он также подчеркнул, что конечной целью остается тесная интеграция Украины с Европейским Союзом.
