Зеленский заявил, что Украине не нужно "лайт-членство" в ЕС или НАТО

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Президент заявил в Берлине о стремлении к полноценному членству в союзах. Фридрих Мерц поддержал вступление Украины, подчеркнув важность этапов реформ.

Зеленский заявил, что Украине не нужно "лайт-членство" в ЕС или НАТО

Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован не в промежуточных форматах или символических решениях, а в реальном стратегическом партнерстве с Европой и Североатлантическим альянсом.

Все знают в Европе нашу позицию: нам не нужен ЕС-лайт, как и НАТО-лайт, если честно 

– заявил Зеленский.

Вступ Украины в ЕС является стратегическим интересом Европы – Мерц14.04.26, 15:59 • 1280 просмотров

Президент подчеркнул, что Украина может стать сильным полноценным союзником, а не государством с ограниченным статусом.

Так же, я считаю, что и Европе, и странам НАТО нужна Украина в полной мере – сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия, потому что никому не нужна украинская армия-лайт. Что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это заинтересованность двусторонняя 

– пояснил Глава государства.

Во время того же брифинга канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский Союз, однако отметил, что процесс потребует времени и выполнения необходимых реформ.

По словам канцлера, ЕС стремится показать Украине поэтапный путь к членству, что не означает второстепенного статуса.

Мы хотим показать Украине путь, как она шаг за шагом может приблизиться к ЕС. Это не является членством второго порядка, это просто процесс приближения 

– сказал Мерц.

Он также подчеркнул, что конечной целью остается тесная интеграция Украины с Европейским Союзом.

Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский14.04.26, 15:47 • 1166 просмотров

Андрей Тимощенков

