Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы главы государства.

Детали

В частности, согласно указу №177/2024 до бригадного генерала повысили заместителя председателя СБУ полковника Наумюка Сергея.

Кроме того, указом №178/2024 звание бригадного генерала присвоили полковнику Илье Витюку. Он занимает должность начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Также указом №179/2024 звание бригадного генерала присвоено начальнику Управления СБУ в Херсонской области полковнику Артему Борисевичу.

День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Службы безопасности Украины и поблагодарил воинов СБУ в их профессиональный день.

Президент поблагодарил "всех работников СБУ, которые эффективны ради Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский наградил департамент военной контрразведки СБУ орденом "За мужество и отвагу" за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.