Зеленский прибудет в Нидерланды для получения премии "Четыре свободы"

Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
Популярные новости
Атаки рф на Днепр 15 апреля - повреждены три высших учебных заведенияPhoto15 апреля, 11:29 • 4606 просмотра
ГУР рассекретило структуру холдинга "Швабе" и его зарубежные активы, всего - 48 предприятий15 апреля, 12:18 • 14349 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 24990 просмотра
Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив, и Си Цзиньпин его крепко обнимет15 апреля, 12:43 • 9584 просмотра
Уничтожили разведчиков рф и взяли пленного - видео и детали операции ССО на ДонетчинеVideo15 апреля, 14:25 • 6414 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 25058 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 34642 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 38425 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 34724 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 67989 просмотра
Зеленский прибудет в Нидерланды для получения премии "Четыре свободы"

Президент получит награду от имени народа и встретится с королем. Стороны обсудят поддержку Украины и совместное производство боевых дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит нидерландский Мидделбург, где получит международную премию "Четыре свободы". Награду он примет от имени украинского народа. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

На церемонии ожидается участие короля Нидерландов Виллема-Александра, принцессы Беатрикс и премьер-министра Роба Йеттена. После вручения награды Зеленский проведет переговоры с главой правительства о сотрудничестве, в частности в сфере совместного производства дронов.

Зеленский и Мерц провели первые за 20 лет межправительственные консультации14.04.26, 19:00 • 2858 просмотров

Также запланирована встреча президента Украины с королем, во время которой обсудят дальнейшую поддержку Украины. Организаторы награды отмечают, что ее вручение имеет символическое значение и связано с идеями президента США Франклина Рузвельта.

Премия "Четыре свободы" базируется на принципах свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха. Ее вручают с 1982 года в Мидделбурге и Нью-Йорке. Среди предыдущих лауреатов – Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель и Красный Крест.

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и анонсировал Drone Deal15.04.26, 13:22 • 3006 просмотров

