Зеленский прибудет в Нидерланды для получения премии "Четыре свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит нидерландский Мидделбург, где получит международную премию "Четыре свободы". Награду он примет от имени украинского народа. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

На церемонии ожидается участие короля Нидерландов Виллема-Александра, принцессы Беатрикс и премьер-министра Роба Йеттена. После вручения награды Зеленский проведет переговоры с главой правительства о сотрудничестве, в частности в сфере совместного производства дронов.

Также запланирована встреча президента Украины с королем, во время которой обсудят дальнейшую поддержку Украины. Организаторы награды отмечают, что ее вручение имеет символическое значение и связано с идеями президента США Франклина Рузвельта.

Премия "Четыре свободы" базируется на принципах свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха. Ее вручают с 1982 года в Мидделбурге и Нью-Йорке. Среди предыдущих лауреатов – Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель и Красный Крест.

