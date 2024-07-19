Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине может завершиться горячая стадия войны до конца этого года, если с поддержкой союзников будет разработан соответствующий план. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Я считаю, что если мы будем объединены, и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года - заявил Зеленский.

«План будет готов. Если он приведет к завершению горячей стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно», - добавил он.

Президент отметил, что этот план должен быть общим с партнерами - «это зависит и от их желания, чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны».

Дополнение

Зеленский также заявил, что можно договориться о дипломатическом завершении войны в Украине, если мир будет оказывать давление на Россию.