Зеленский и Алиев договорились о новых шагах для безопасности региона

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Лидеры обсудили реализацию шагов, о которых договорились во время визита Президента Украины в Азербайджан в конце апреля.

"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для укрепления безопасности и стабильности", – отметил Владимир Зеленский.

Президенты обменялись деталями контактов с партнерами и согласовали следующие шаги.

