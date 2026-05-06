Зеленский и Алиев договорились о новых шагах для безопасности региона
Киев • УНН
Президенты Украины и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей апрельского визита. Лидеры согласовали шаги для укрепления региональной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Лидеры обсудили реализацию шагов, о которых договорились во время визита Президента Украины в Азербайджан в конце апреля.
"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для укрепления безопасности и стабильности", – отметил Владимир Зеленский.
Президенты обменялись деталями контактов с партнерами и согласовали следующие шаги.
