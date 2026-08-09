Зеленский анонсировал новые контакты ради пакетов для ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых контактах с посредниками. Они направлены на получение пакетов для противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые контакты ради пакетов для ПВО — "для защиты нашего государства, наших людей", передает УНН.
На неделе будут новые наши контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО — для защиты нашего государства, наших людей
Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии усиление ПВО для Украины06.08.26, 16:39 • 3493 просмотра