Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые контакты ради пакетов для ПВО — "для защиты нашего государства, наших людей", передает УНН.

На неделе будут новые наши контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО — для защиты нашего государства, наших людей