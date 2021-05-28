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Застукали обнаженным в Zoom: канадский депутат во второй раз помочился на камеру

Киев • УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Канадский депутат Уильям Амос снова был пойман врасплох камерой, менее чем через два месяца после того, как он появился полностью обнаженным в парламентской ленте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ib Times.

Застукали обнаженным в Zoom: канадский депутат во второй раз помочился на камеру

Детали

Депутат Квебека опубликовал заявление в Twitter в пятницу, в котором говорится, что во время виртуального заседания Палаты общин накануне он мочился на камеру.

"Прошлой ночью, когда я присутствовал на заседаниях Палаты общин виртуально, в непубличной обстановке, я помочился, не осознавая, что это произошло на камеру. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был их свидетелем", - написал Амос.

Амос сказал, что инцидент был "случайным" и он может быть рассмотрен обществом, но, тем не менее, "абсолютно неприемлем" и что он безоговорочно приносит свои извинения. Он также сказал, что временно уходит с должности парламентского секретаря министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани и от работы в комитете, чтобы "искать помощи". Однако в заявлении не было объяснения, для чего ему нужна помощь.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

- William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

Контекст

Амоса застали голым во время законодательного собрания Zoom в прошлом месяце. Изображение депутата, который стоит за столом между флагами Квебека и Канады, с интимным органом, прикрытым чем-то вроде мобильного телефона в одной руке, стало вирусным в социальных сетях после того, как депутат Себастьен Лемир распространил этот файл.

В то время Амос извинился за "досадную ошибку" и сказал, что случайно включил камеру, переодевавшись в рабочую одежду после пробежки.

"Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это непреднамеренное отвлечения внимания. Очевидно, это была честная ошибка, и это больше не повторится", - сказал он тогда.

Позже Лемир извинился за то, что сделал снимок.

Добавим

Амос является парламентским секретарем министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани, в провинции Квебек, Канады с 2015 года.

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