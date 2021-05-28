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Застукали оголеним в Zoom: канадський депутат вдруге помочився на камеру

Київ • УНН

 • 21233 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Канадський депутат Вільям Амос знову був спійманий зненацька камерою, менш ніж через два місяці після того, як він з'явився повністю оголеним в парламентській стрічці. Про це інформує УНН з посиланням на Ib Times.

Застукали оголеним в Zoom: канадський депутат вдруге помочився на камеру

Деталі

Депутат Квебека опублікував заяву в Twitter в п'ятницю, в якій говориться, що під час віртуального засідання Палати громад напередодні він мочився на камеру.

"Минулої ночі, коли я був присутнім на засіданнях Палати громад віртуально, в непублічній обстановці, я помочився, не усвідомлюючи, що це відбулось на камеру. Я глибоко збентежений своїми діями і тими стражданням, які вони могли заподіяти будь-кому, хто був їх свідком", - написав Амос.

Амос сказав, що інцидент був "випадковим" і він може бути розглянутий суспільством, але, тим не менше, "абсолютно неприйнятний" і що він беззастережно приносить свої вибачення. Він також сказав, що тимчасово йде з посади парламентського секретаря міністра промисловості Франсуа-Філіпа Шампані і від роботи в комітеті, щоб "шукати допомоги". Однак в заяві не було пояснення того, для чого йому потрібна допомога.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

Контекст

Амоса застали голим під час законодавчих зборів Zoom минулого місяця. Зображення ліберального депутата, що стоїть за столом між прапорами Квебека і Канади, з інтимним органом, прикритим чимось на зразок мобільного телефону в одній руці, стало вірусним в соціальних мережах після того, як депутат Себастьєн Лемір розповсюдив це фото.

У той час Амос вибачився за "прикру помилку" і сказав, що випадково включив камеру, переодягаючись в робочий одяг після пробіжки.

"Я щиро вибачаюся перед своїми колегами в Палаті громад за це ненавмисне відволікання уваги. Очевидно, це була чесна помилка, і це більше не повториться", - сказав він тоді.

Пізніше Лемір вибачився за те, що зробив знімок.

Додамо

Амос є парламентським секретарем міністра промисловості Франсуа-Філіпа Шампані, в провінції Квебек, Канади з 2015 року.

Українські Національні Новини

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