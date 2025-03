За девять месяцев россия нанесла по Украине более 16 тысяч ракетных ударов – Резников

Цитата

"За последние девять месяцев россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", – написал Резников.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Напомним

27 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч ракет.