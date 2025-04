За дев'ять місяців росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів – Резніков

Цитата

"За останні дев'ять місяців росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне воєнних злочинців до відповідальності", – написав Резніков.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Нагадаємо

27 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 4 тисячі ракет.