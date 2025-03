Из сектора Газа выпустили более 100 ракет по Израилю

Отмечается, что в понедельник сирены системы оповещения звучали от границы Газы и к Мертвому морю.

“В ответ на вчерашние преступления совместное командование палестинских группировок объявляет о начале бомбардировки поселений противника множеством ракет”, — говорится в заявлении вооруженного крыла “ХАМАС”.

По информации издания, в результате бомбардировки один человек был ранен, он находится в критическом состоянии.

По информации других израильских СМИ, ранения получили уже три человека.

Напомним, ранее израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа, выпустив по позициям вооруженных группировок около 40 ракет. По информации местных СМИ, израильский спецназ вечером вторгся на юг сектора в районе города Хан-Юнис и провел операцию по ликвидации одного из командиров “Бригад Иззэддина аль-Кассама”.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.