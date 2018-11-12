Из сектора Газа выпустили более 100 ракет по Израилю

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107263 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114530 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152469 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137366 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128631 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172565 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из сектора Газа выпустили более 100 ракет по Израилю

Из сектора Газа выпустили более 100 ракет по Израилю

Киев  •  УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Боевики "ХАМАС" обстреляли с территории сектора Газа ракетами южную часть Израиля. По информации издания The Jerusalem Post, пока было выпущено более 100 ракет, передает УНН.

Отмечается, что в понедельник сирены системы оповещения звучали от границы Газы и к Мертвому морю.

“В ответ на вчерашние преступления совместное командование палестинских группировок объявляет о начале бомбардировки поселений противника множеством ракет”, — говорится в заявлении вооруженного крыла “ХАМАС”.

По информации издания, в результате бомбардировки один человек был ранен, он находится в критическом состоянии.

По информации других израильских СМИ, ранения получили уже три человека.

Напомним, ранее израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа, выпустив по позициям вооруженных группировок около 40 ракет. По информации местных СМИ, израильский спецназ вечером вторгся на юг сектора в районе города Хан-Юнис и провел операцию по ликвидации одного из командиров “Бригад Иззэддина аль-Кассама”.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

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