З сектора Газа випустили більше 100 ракет по Ізраїлю

Зазначається, що в понеділок сирени системи сповіщення лунали від кордону Гази і до Мертвого моря.

“У відповідь на вчорашні злочини спільне командування палестинських угруповань оголошує про початок бомбардування поселень противника безліччю ракет”, — йдеться в заяві збройного крила "ХАМАСу".

За інформацією видання, внаслідок бомбардування одну людину було поранено, вона перебуває в критичному стані.

За інформацією інших ізраїльських ЗМІ, поранення отримало вже троє осіб.

Нагадаємо, раніше ізраїльські ВПС завдали серію ударів по сектору Газа, випустивши по позиціях збройних угруповань близько 40 ракет. За інформацією місцевих ЗМІ, ізраїльський спецназ ввечері вторгся на південь сектора в районі міста Хан-Юніс і провів операцію з ліквідації одного з командирів “Бригад Іззеддіна аль-Кассама”.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.