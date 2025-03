Евросоюз договорился о ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Цитата

“Мы договорились с BioNTech/Pfizer об ускоренной доставке 10 млн доз за второй квартал. Это позволит довести общий объем поставок этой вакцины до 200 млн доз за этот квартал и даст государствам-членам пространство для маневра и, возможно, восполнит пробелы в поставках”, — написала она в своем Twitter.

Процесс вакцинации в странах ЕС продолжается уже 2,5 месяца, однако идет очень низкими темпами из-за невыполнения всеми компаниями-производителями обязательств по объемам поставки вакцин в страны ЕС.

Справка

По данным ЕК, с января по начало марта 27 стран ЕС получили порядка 40 млн доз вакцины, тогда как всего в первом квартале ЕК рассчитывала получить 106 млн доз, а во втором — довести их количество до 300 млн. Проблемы поставок связаны со сложностями логистики, нехваткой сырья и ограничениями трансграничных поставок, которые, в частности, ввели США и Великобритания.

