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Евросоюз договорился о ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Евросоюз договорился о ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 16197 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Еврокомиссия (ЕК) и американо-германский консорциум компаний Pfizer и BioNTech договорились об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины от коронавируса во втором квартале текущего года. Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Цитата

“Мы договорились с BioNTech/Pfizer об ускоренной доставке 10 млн доз за второй квартал. Это позволит довести общий объем поставок этой вакцины до 200 млн доз за этот квартал и даст государствам-членам пространство для маневра и, возможно, восполнит пробелы в поставках”, — написала она в своем Twitter.

Процесс вакцинации в странах ЕС продолжается уже 2,5 месяца, однако идет очень низкими темпами из-за невыполнения всеми компаниями-производителями обязательств по объемам поставки вакцин в страны ЕС.

Справка

По данным ЕК, с января по начало марта 27 стран ЕС получили порядка 40 млн доз вакцины, тогда как всего в первом квартале ЕК рассчитывала получить 106 млн доз, а во втором — довести их количество до 300 млн. Проблемы поставок связаны со сложностями логистики, нехваткой сырья и ограничениями трансграничных поставок, которые, в частности, ввели США и Великобритания.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰
This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰
It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021

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