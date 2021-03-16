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Євросоюз домовився про прискорену поставку 10 млн доз вакцини Pfizer

Київ • УНН

 • 16214 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Єврокомісія (ЄК) і американо-німецький консорціум компаній Pfizer і BioNTech домовилися про прискорене постачання 10 млн доз вакцини від коронавірусу в другому кварталі поточного року. Про це повідомила у вівторок глава ЄК Урсула фон дер Ляйен, передає УНН.

Цитата

“Ми домовилися з BioNTech/Pfizer про прискорену доставку 10 млн доз за другий квартал. Це дозволить довести загальний обсяг поставок цієї вакцини до 200 млн доз за цей квартал і дасть державам-членам простір для маневру і, можливо, заповнить прогалини в поставках”, — написала вона в своєму Twitter.

Процес вакцинації в країнах ЄС триває вже 2,5 місяці, проте йде дуже низькими темпами через невиконання усіма компаніями-виробниками зобов’язань за обсягами постачання вакцин в країни ЄС.

Довідка

За даними ЄК, з січня по початок березня 27 країн ЄС отримали близько 40 млн доз вакцини, тоді як всього в першому кварталі ЄК розраховувала отримати 106 млн доз, а в другому — довести їх кількість до 300 млн. Проблеми поставок пов’язані зі складнощами логістики, нестачею сировини і обмеженнями транскордонних поставок, які, зокрема, ввели США і Велика Британія.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰
This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰
It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021

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