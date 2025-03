Євросоюз домовився про прискорену поставку 10 млн доз вакцини Pfizer

Цитата

“Ми домовилися з BioNTech/Pfizer про прискорену доставку 10 млн доз за другий квартал. Це дозволить довести загальний обсяг поставок цієї вакцини до 200 млн доз за цей квартал і дасть державам-членам простір для маневру і, можливо, заповнить прогалини в поставках”, — написала вона в своєму Twitter.

Процес вакцинації в країнах ЄС триває вже 2,5 місяці, проте йде дуже низькими темпами через невиконання усіма компаніями-виробниками зобов’язань за обсягами постачання вакцин в країни ЄС.

Довідка

За даними ЄК, з січня по початок березня 27 країн ЄС отримали близько 40 млн доз вакцини, тоді як всього в першому кварталі ЄК розраховувала отримати 106 млн доз, а в другому — довести їх кількість до 300 млн. Проблеми поставок пов’язані зі складнощами логістики, нестачею сировини і обмеженнями транскордонних поставок, які, зокрема, ввели США і Велика Британія.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021