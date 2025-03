Европейский центральный банк показал обновленные банкноты евро

“Банкноты 5 и 10 евро первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе”, — говорится в сообщении ЕЦБ, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Лагард вступила в должность главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, однако до сих пор в обращении находятся лишь банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998–2003 годах), Жан-Клода Трише (2003–2011) и Марио Драги (2011–2019). В ЕЦБ заверили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством и после выпуска в обращение новых купюр.

“В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро — как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро — символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе”, — прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.

