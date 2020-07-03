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Европейский центральный банк показал обновленные банкноты евро

Европейский центральный банк показал обновленные банкноты евро

Киев  •  УНН

 • 24557 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард, пишет УНН.

“Банкноты 5 и 10 евро первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе”, — говорится в сообщении ЕЦБ, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Лагард вступила в должность главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, однако до сих пор в обращении находятся лишь банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998–2003 годах), Жан-Клода Трише (2003–2011) и Марио Драги (2011–2019). В ЕЦБ заверили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством и после выпуска в обращение новых купюр.

“В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро — как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро — символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе”, — прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.

They’re here!

We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.

The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF

— European Central Bank (@ecb) July 3, 2020

Last November I provided my signature to be printed on euro banknotes – it was great to see the finished product this week. Euro banknotes are a symbol of European integration that serve as a daily reminder of what we have achieved together. pic.twitter.com/WGI5YJc7rF

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 3, 2020

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