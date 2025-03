Європейський центральний банк показав оновлені банкноти євро

“Банкноти 5 і 10 євро першими з банкнот з новим підписом надійдуть в обіг, це станеться на наступному тижні”, — йдеться в повідомленні ЄЦБ, опублікованому на його сторінці в мережі Twitter.

Лагард вступила на посаду глави ЄЦБ 1 листопада 2019 року, проте до цих пір в обігу знаходяться лише банкноти з підписом трьох її попередників — Віма Дуйзенберга (очолював ЄЦБ в 1998-2003 роках), Жан-Клода Тріше (2003-2011) і Маріо Драгі (2011-2019). В ЄЦБ запевнили, що банкноти з підписом колишніх керівників регулятора залишаться законним платіжним засобом і після випуску в обіг нових купюр.

“У листопаді минулого року я поставила свій підпис на банкнотах євро — як чудово тепер побачити готовий продукт. Банкноти євро — символ європейської інтеграції, вони щодня нагадують нам про те, чого ми досягли разом”, — прокоментувала випуск нових банкнот сама Лагард.

They’re here!



We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.



The € 5 and € 10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF

— European Central Bank (@ecb) July 3, 2020

Last November I provided my signature to be printed on euro banknotes — it was great to see the finished product this week. Euro banknotes are a symbol of European integration that serve as a daily reminder of what we have achieved together. pic.twitter.com/WGI5YJc7rF

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 3, 2020