Европе стоит задуматься над собственной антибаллистикой - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась в среду, 3 июня, в рамках его визита в Украину. Отдельно глава государства упомянул и о последствиях российских ударов по Днепру, которые также имели место сегодня, сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Сейчас все необходимые силы привлечены в Днепре после российских ударов. Были "шахеды", была баллистика. По продовольственным складам, по почтовому терминалу. Важно всем поддержать Днепр и каждый наш город, каждую нашу общину, которые подвергаются российским ударам

Также президент добавил, что уже есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL - они будут в течение июня. По его мнению, нужно максимально подтолкнуть страны Европы в работе над собственной антибаллистикой.

Способность создать антибаллистическую систему в Европе есть, чтобы производство было - тоже есть все возможности. Нужно, чтобы политические решения максимально быстро работали

Президент также обсудил с Генсеком НАТО саммит в Анкаре.

Для Украины есть приглашение, мы будем представлены. И главное, чтобы саммит стал результативным для Украины. Антибаллистика - один из таких потенциальных результатов

Также Владимир Зеленский провел разговоры с премьер-министрами Великобритании и Норвегии Киром Стармером и Йонасом Гаром Стёре.

Я благодарен каждой стране, которая с нами в этой задаче, это и Франция, Норвегия, Германия, Дания, Швеция, Италия, другие. Европа реально станет сильнее, когда будет этот результат. Не если, а когда. И это будет, но время имеет большое значение, и нужно быть оперативнее