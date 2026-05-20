ЕС согласился внедрить торговое соглашение с США после угроз Трампа

Законодатели и государства-члены ЕС достигли соглашения рано утром в среду относительно имплементации достигнутого почти год назад торгового соглашения блока с Соединенными Штатами, при этом президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами, если это не будет сделано до 4 июля, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Блок из 27 стран достиг соглашения с Вашингтоном в июле прошлого года, устанавливающего пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15 процентов, но, к разочарованию Трампа, ЕС еще не выполнил своего обещания отменить пошлины на большинство импорта из США.

Переговорщики из Европарламента и стран ЕС спорили допоздна, наконец появившись через несколько часов после полуночи с новостями о соглашении по дальнейшему движению.

"Это означает, что мы скоро выполним свою часть работы", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствуя соглашение и призывая к быстрому завершению процесса его имплементации.

"Вместе мы можем обеспечить стабильную, предсказуемую, сбалансированную и взаимовыгодную трансатлантическую торговлю", – сказала фон дер Ляйен в сообщении в социальных сетях.

Соглашение с ЕС ставит блок на путь к соблюдению дедлайна, установленного Трампом, по ратификации соглашения, заключенного в Тернберри в Шотландии между Трампом и фон дер Ляйен, и, как надеются, завершит более чем год трансатлантических торговых битв.

Помимо этого, Трамп предупреждал, что Европейский Союз должен ожидать "гораздо более высоких" пошлин, и уже пообещал повысить пошлины на европейские автомобили и грузовики с 15 до 25 процентов.

Тарифный блиц, начатый Трампом перед соглашением в Тернберри, включая значительные пошлины на сталь, алюминий и автомобильные детали, побудил блок к развитию торговых связей по всему миру.

Но ЕС не может позволить себе пренебрегать отношениями стоимостью 1,6 триллиона евро (1,9 триллиона долларов США) с США, своим крупнейшим торговым партнером.

Европарламент дал условный зеленый свет соглашению в марте, после месяцев задержки, вызванной планами Трампа в отношении Гренландии и решением Верховного суда США об отмене многих пошлин президента.

На законодателей оказывалось давление, чтобы они отказались от нескольких поправок, которые американцы считали неприемлемыми, в частности от пункта о приостановке действия, который бы отменял выгодные таможенные условия для американских экспортеров в случае нарушения США соглашения.

Окончательный текст уполномочивает Европейскую комиссию запускать механизм приостановки действия, если США не выполнят своих обязательств или допустят нарушения в отношении торговли и инвестиций с ЕС, в частности путем "дискриминации или преследования экономических операторов ЕС".

Это также дает ЕС средства для решения проблемы резкого роста импорта из США, "который наносит или угрожает нанести серьезный ущерб отечественным производителям", — приостановка действия также является возможным результатом.

Но Европарламент также согласился снизить некоторые требования, и окончательный текст, в частности, дал США время до конца года, чтобы отменить дополнительные налоги свыше 15 процентов на стальные компоненты, а не настаивал на этом как на предварительном условии.

Еще один спор разгорелся вокруг так называемых положений о вступлении в силу и прекращении действия (sunrise и sunset clauses), согласно которым европейская часть соглашения начнет действовать, как только США полностью выполнят свои обязательства, и утратит силу, если не будет продлена в 2028 году.

Пункт о вступлении в силу был полностью исключен, а о прекращении действия был перенесен на конец 2029 года, говорится в заявлении парламента.

Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге столкнулся с проблемой выработки общей позиции между различными фракциями, которые торговались до последнего момента.

Ланге принизил значение уступок, полученных от законодателей, заявив после объявления соглашения, что "парламент победил со своими требованиями относительно комплексной системы социальной защиты".

Но Анна Кавадзини из фракции "Зеленых" ЕС была менее полна энтузиазма, заявив, что "соглашение ставит ЕС в невыгодное положение", в то же время признавая, что "оно может обеспечить определенный уровень экономической стабильности".

"Остается только надеяться, что договоренность по таможенному соглашению теперь успокоит ситуацию, чтобы можно было решить другие важные вопросы в отношениях между ЕС и США", – сказала она.

