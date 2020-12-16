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ЕС согласовал продолжения экономических санкций против России

Киев • УНН

 • 14721 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Послы ЕС в среду, 16 декабря, одобрили продление экономических санкций в отношении России, связанных с действиями в отношении Украины, еще на 6 месяцев. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

ЕС согласовал продолжения экономических санкций против России

"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев", - сообщил Йозвяк.

Так, лидеры Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе в четверг, 10 декабря, согласовали продление еще на полгода - до конца июля 2021 - введенных в 2014 году экономических санкций против России из-за нарушения им территориальной целостности Украины.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

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