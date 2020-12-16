ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Посли Європейського Союзу у середу, 16 грудня, схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії, пов'язаних з діями щодо України, ще на 6 місяців. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
“Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців”, — повідомив Йозвяк.
Так, лідери Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі у четвер, 10 грудня, погодили подовження ще на пів року — до кінця липня 2021 року — запроваджених 2014 року економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності України.
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.
EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020