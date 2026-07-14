ЕС может запретить детям до 13 лет пользоваться социальными сетями
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала рекомендацию запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями. Доступ должен быть поэтапным в зависимости от возраста, а детям до трех лет экраны вообще не рекомендованы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз рассматривает возможность введения возрастных ограничений для пользования социальными сетями детьми. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По словам фон дер Ляйен, доступ детей к социальным платформам должен быть поэтапным и зависеть от возраста. Она поддержала рекомендацию специальной комиссии ЕС запретить пользование соцсетями детям до 13 лет, пока технологические компании не докажут безопасность своих платформ.
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Также председатель Еврокомиссии отметила, что дети до трех лет вообще не должны пользоваться экранами.
Нам нужно рассмотреть поэтапный и постепенный доступ для разных возрастных групп, потому что детство не будет ждать, и как только оно пройдет, мы никогда не сможем его вернуть
Она сравнила доступ детей к соцсетям с возрастными ограничениями на управление автомобилем или покупку алкоголя, подчеркнув необходимость законодательно определить минимальный возраст пользователей. В то же время Еврокомиссия уже усиливает давление на технологические компании.
На прошлой неделе Meta предупредили о необходимости отказаться от таких функций, как бесконечная прокрутка ленты, иначе компаниям могут грозить значительные штрафы. Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия подготовит соответствующие законодательные предложения для рассмотрения странами-членами ЕС.
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