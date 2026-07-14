ЕС может запретить детям до 13 лет пользоваться социальными сетями

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз рассматривает возможность введения возрастных ограничений для пользования социальными сетями детьми. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

По словам фон дер Ляйен, доступ детей к социальным платформам должен быть поэтапным и зависеть от возраста. Она поддержала рекомендацию специальной комиссии ЕС запретить пользование соцсетями детям до 13 лет, пока технологические компании не докажут безопасность своих платформ.

В Британии введут запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет

Также председатель Еврокомиссии отметила, что дети до трех лет вообще не должны пользоваться экранами.

Нам нужно рассмотреть поэтапный и постепенный доступ для разных возрастных групп, потому что детство не будет ждать, и как только оно пройдет, мы никогда не сможем его вернуть