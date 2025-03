Ельченко ответил постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он.

Так Ельченко отреагировал на комментарий российской журналистки с цитатой постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что созывом СБ ООН Россия "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Собравшись в зале заседаний, члены Совета Безопасности, в частности Германия и Франция проголосовали против этой повестки дня.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

We do not need any signals. Just leave us alone! https://t.co/ezWr1R2G7M

- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 мая 2019