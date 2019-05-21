Ельченко ответил постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое

КИЕВ. 21 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к представителю России в ООН с посланием, что Украина не нуждается сигналов от россиян, которым следует просто оставить ее в покое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его сообщение в микроблоге Twitter.