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Ельченко ответил постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое

Ельченко ответил постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое

Киев  •  УНН

 • 13913 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к представителю России в ООН с посланием, что Украина не нуждается сигналов от россиян, которым следует просто оставить ее в покое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его сообщение в микроблоге Twitter.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он.

Так Ельченко отреагировал на комментарий российской журналистки с цитатой постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что созывом СБ ООН Россия "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

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Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Собравшись в зале заседаний, члены Совета Безопасности, в частности Германия и Франция проголосовали против этой повестки дня.

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Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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We do not need any signals. Just leave us alone! https://t.co/ezWr1R2G7M

- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 мая 2019

Украинские Национальные Новости

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