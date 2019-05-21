Єльченко відповів постпреду РФ в ООН: Просто дайте нам спокій

КИЇВ. 21 травня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до представника Росії в ООН з посланням, що Україна не потребує сигналів від росіян, яким варто просто залишити її в спокої. Про це повідомляє УНН із посиланням на його допис у мікроблозі Twitter.