Єльченко відповів постпреду РФ в ООН: Просто дайте нам спокій

“Нам не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій”, — написав він.

Так Єльченко відреагував на коментар російської журналістки з цитатою постпреда РФ при ООН Василія Небензі про те, що скликанням РБ ООН Росія “хотіла послати сигнал, що для об’єднання українського суспільства не потрібно ухвалювати мовні закони”.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної“.

Зібравшись у залі засідань, члени Ради Безпеки, зокрема Німеччина та Франція проголосували проти цього порядку денного.

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

We don’t need any signals. Just leave us alone! https://t.co/ezWr1R2G7M

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 травня 2019 р.