Яркий огненный шар: космонавт снял с МКС падения метеорита

"Мы видим много метеоров на космической станции, но мне никогда не удавалось снять их на камеру. На этот раз мне повезло, я зафиксировал яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеорит, который двигался со скоростью 40 километров в секунду. Загадывайте желание, я уже загадал", - сообщил Несполи.

And here a closer look! Make a wish ... I already did // E qui visto da più vicino! Esprimete un desiderio ... Io l'ho già fatto #VITAmission pic.twitter.com/H0q5f8hUG9

- Paolo Nespoli (@astro_paolo) 16 ноября 2017 г.