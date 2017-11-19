Яскрава вогненна куля: космонавт зняв з МКС падіння метеорита

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Італійський астронавт Паоло Несполі з МКС зафільмував момент входження метеорита в щільні шари атмосфери. Відео він оприлюднив у Twitter, передає УНН.

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"Ми бачимо багато метеорів на космічній станції, але мені ніколи не вдавалося зняти їх на камеру. Цього разу мені пощастило, я зафіксував яскраву вогненну кулю. Нею виявився дуже швидкий метеор, який рухався зі швидкістю 40 кілометрів на секунду. Загадуйте бажання, я вже загадав", - повідомив Несполі.

 

 

And here a closer look! Make a wish... I already did // E qui visto da più vicino! Esprimete un desiderio... Io l'ho già fatto #VITAmission pic.twitter.com/H0q5f8hUG9

— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 16 ноября 2017 г.

 

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