Яскрава вогненна куля: космонавт зняв з МКС падіння метеорита

"Ми бачимо багато метеорів на космічній станції, але мені ніколи не вдавалося зняти їх на камеру. Цього разу мені пощастило, я зафіксував яскраву вогненну кулю. Нею виявився дуже швидкий метеор, який рухався зі швидкістю 40 кілометрів на секунду. Загадуйте бажання, я вже загадав", - повідомив Несполі.

And here a closer look! Make a wish... I already did // E qui visto da più vicino! Esprimete un desiderio... Io l'ho già fatto #VITAmission pic.twitter.com/H0q5f8hUG9

— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 16 ноября 2017 г.