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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36201 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123199 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130797 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168548 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153131 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180867 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Как выбрать надежного застройщика

Как выбрать надежного застройщика

Киев  •  УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. При покупке недвижимости компания-застройщик должна быть партнером, которому вы доверяете и свои средства, и комфортное проживание в будущем. Одна из важных задач для каждого, кто планирует стать владельцем новой квартиры, — выбрать правильную строительную компанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

На какие критерии стоит ориентироваться?

1.Проанализируйте ценовую политику застройщика. Если цены намного ниже, чем у компаний-конкурентов, — это может быть признаком нестабильности предприятия. Слишком низкие цены часто указывают на схемы мошенников.
2.Проверьте адрес и контакты компании. Убедитесь, что у компании актуальные физический офис и городские номера телефонов. Лучше всего посетить центральный офис, а не только представительства или отделы продаж на строительстве.
3.Изучите сайт предприятия. На онлайн-ресурсе застройщика ознакомьтесь с данными о заказчике, генподрядчике и исполнителе строительства. Также обратите внимание на информацию об истории застройщика, ссылки на проекты компании, скан-копии основных документов, порядок внесения денежных средств инвесторами.
4.Оцените юридическую историю застройщика. Важно знать, что застройщик не является фигурантом судебных дел. Это можно узнать на сайте Единого государственного реестра судебных решений reyestr.court.gov.ua.
5. Проверьте репутацию и подробно изучите историю компании. Следует изучить информацию на сайте застройщика. Обычно предприятия, ведущие свою историю с прошлого века и являются правопреемниками советских застройщиков, имеют проверенную временем репутацию и традиции градостроительства. Смотрите количество сданных в эксплуатацию объектов и количество проектов на стадии строительства.

На ваш запрос застройщик должен предоставить следующие документы:

  • лицензию, подтверждающую право компании осуществлять строительные работы;
  • разрешение на выполнение строительства;
  • решение местного органа власти об отводе участка земли под проведение строительных работ;
  • договор аренды земли, срок действия которого заканчивается позже, чем завершается задекларированный срок строительства;
  • проект здания, экспертизу этого проекта.

Убедитесь, что предыдущий или инвестиционный договор составлены правильно. Если вы планируете приобрести жилье в уже сданном в эксплуатацию доме, чтобы получить право собственности на жилье проверьте, что в договоре указаны ответственность сторон за нарушение условий договора, реквизиты и тому подобное. Если таких пунктов нет — требуйте внести изменения. В конце концов, застройщик, которому можно доверять, всегда охотно предоставит вам все необходимые документы и своевременно отреагирует на любой запрос клиента. Но удачная инвестиция в недвижимость зависит от вашей бдительности и тщательной проверки того, кому доверяете свои деньги. Учитывайте мнению специалистов, не пренебрегайте консультацией юриста, чтобы потом удачно отпраздновать новоселье.

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