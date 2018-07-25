Как выбрать надежного застройщика

На какие критерии стоит ориентироваться?

1.Проанализируйте ценовую политику застройщика. Если цены намного ниже, чем у компаний-конкурентов, — это может быть признаком нестабильности предприятия. Слишком низкие цены часто указывают на схемы мошенников.

2.Проверьте адрес и контакты компании. Убедитесь, что у компании актуальные физический офис и городские номера телефонов. Лучше всего посетить центральный офис, а не только представительства или отделы продаж на строительстве.

3.Изучите сайт предприятия. На онлайн-ресурсе застройщика ознакомьтесь с данными о заказчике, генподрядчике и исполнителе строительства. Также обратите внимание на информацию об истории застройщика, ссылки на проекты компании, скан-копии основных документов, порядок внесения денежных средств инвесторами.

4.Оцените юридическую историю застройщика. Важно знать, что застройщик не является фигурантом судебных дел. Это можно узнать на сайте Единого государственного реестра судебных решений reyestr.court.gov.ua.

5. Проверьте репутацию и подробно изучите историю компании. Следует изучить информацию на сайте застройщика. Обычно предприятия, ведущие свою историю с прошлого века и являются правопреемниками советских застройщиков, имеют проверенную временем репутацию и традиции градостроительства. Смотрите количество сданных в эксплуатацию объектов и количество проектов на стадии строительства.

На ваш запрос застройщик должен предоставить следующие документы:



лицензию, подтверждающую право компании осуществлять строительные работы;



разрешение на выполнение строительства;



решение местного органа власти об отводе участка земли под проведение строительных работ;



договор аренды земли, срок действия которого заканчивается позже, чем завершается задекларированный срок строительства;



проект здания, экспертизу этого проекта.







Убедитесь, что предыдущий или инвестиционный договор составлены правильно. Если вы планируете приобрести жилье в уже сданном в эксплуатацию доме, чтобы получить право собственности на жилье проверьте, что в договоре указаны ответственность сторон за нарушение условий договора, реквизиты и тому подобное. Если таких пунктов нет — требуйте внести изменения. В конце концов, застройщик, которому можно доверять, всегда охотно предоставит вам все необходимые документы и своевременно отреагирует на любой запрос клиента. Но удачная инвестиция в недвижимость зависит от вашей бдительности и тщательной проверки того, кому доверяете свои деньги. Учитывайте мнению специалистов, не пренебрегайте консультацией юриста, чтобы потом удачно отпраздновать новоселье.