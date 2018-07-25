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Як обрати надійного забудовника

Як обрати надійного забудовника

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Під час купівлі нерухомості компанія-забудовник має бути партнером, якому ви довіряєте і свої кошти, і комфортне проживання в майбутньому. Одне з важливих завдань для кожного, хто планує стати власником нової квартири, – обрати правильну будівельну компанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Київміськбуд".

На які критерії варто орієнтуватися?

1.Проаналізуйте цінову політику забудовника. Якщо ціни набагато нижчі, ніж у компаній-конкурентів, – це може бути ознакою нестабільності підприємства. Занадто низькі ціни часто вказують на схеми шахраїв.
2.Перевірте адресу та контакти компанії. Переконайтеся, що компанія має актуальні фізичний офіс та міські номери телефонів. Найкраще відвідати центральний офіс, а не лише представництва чи відділи продажів на будівництві.
3.Вивчіть сайт підприємства. На онлайн-ресурсі забудовника ознайомтесь із даними про замовника, генпідрядника та виконавця будівництва. Також зверніть увагу на інформацію про історію забудовника, посилання на проекти компанії, скан-копії основних документів, порядок внесення грошових коштів інвесторами.
4.Оцініть юридичну історію забудовника. Важливо знати, що забудовник не є фігурантом судових справ. Це можна з’ясувати на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua.
5.Перевірте репутацію та детально вивчіть історію компанії. Слід вивчити інформацію на веб-сайті забудовника. Зазвичай підприємства, що ведуть свою історію з минулого століття та є правонаступниками радянських забудовників, мають перевірену часом репутацію та традиції містобудування. Перегляньте кількість зданих в експлуатацію об’єктів та кількість проектів на стадії будівництва.

На ваш запит забудовник має надати такі документи:

  • ліцензію, що підтверджує право компанії здійснювати будівельні роботи;
  • дозвіл на виконання будівництва;
  • рішення місцевого органу влади про відведення ділянки землі під проведення будівельних робіт;
  • договір оренди землі, термін дії якого закінчується пізніше, ніж завершується задекларований термін будівництва;
  • проект будівлі, експертизу цього проекту.

Переконайтеся, що попередній чи інвестиційний договір складені правильно. Якщо ви плануєте придбати житло в уже зданому в експлуатацію будинку, щоб отримати право власності на житло перевірте, що в договорі вказані відповідальність сторін за порушення умов договору, реквізити тощо. Якщо таких пунктів немає — вимагайте внести зміни. Врешті-решт, забудовник, якому можна довіряти, завжди охоче надасть вам усі необхідні документи та вчасно відреагує на будь-який запит клієнта. Але вдала інвестиція в нерухомість залежить від вашої пильності та ретельної перевірки того, кому довіряєте свої гроші. Зважайте на думку фахівців, не нехтуйте консультацією юриста, щоби потім вдало відсвяткувати новосілля.

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