Yahoo узнало об обсуждении ЦРУ возможностей убийства Ассанжа

Детали

Ассанж на тот момент пятый год жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне. По данным собеседников издания, обсуждение шло “на высшем уровне” в администрации Дональда Трампа, который занимал пост президента США. Эти планы были частью кампании против WikiLeaks, в рамках которой ЦРУ собиралось расширить слежения за сотрудниками организации, посеять среди них разногласия и похитить их электронные устройства, пишет портал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мексика готова предоставить политическое убежище Ассанжу

По данным Yahoo News, такое внимание со стороны разведслужбы было вызвано публикацией WikiLeaks серии материалов ЦРУ под кодом Vault 7. Организация назвала этот проект самым утечкой конфиденциальных данных разведки. Как пишет портал, из-за утечки Майк Помпео, который тогда возглавлял ЦРУ, “стремился отомстить” Ассанжу и WikiLeaks и публично назвал организацию “негосударственной враждебной разведывательной службой”. Это дало возможность сотрудникам разведслужбы сделать более агрессивные действия в отношении WikiLeaks. По данным портала, они в течение нескольких месяцев прослушивали сотрудников организации и вели за ними наблюдение.

В ЦРУ от комментариев отказались. Помпео не ответил на запросы о комментарии.

Как пишет портал, в конце 2017 года официальные лица США получили сообщение о том, что сотрудники российских разведслужб готовились вывести Ассанжа из Великобритании в Россию. Об этом также писала The Guardian, по данным которой, секретный план побега главы WikiLeaks курировал глава эквадорской разведки. Власти Эквадора тогда пригласила дипломатический статус для Ассанжа, как писала The New York Post, это позволило бы ему получить неприкосновенность и покинуть территорию посольства.

По данным Yahoo, ЦРУ и Белый дом начали готовиться к срыву плана вывоза Ассанжа в Россию. Один из сценариев включал “возможные перестрелки с российскими оперативниками на улицах Лондона” и “таран автомобиля, в котором находился Ассанж, с его последующим задержанием”, утверждают собеседники портала. По их словам, представители Белого дома проинформировали об этих планах Трампа и предупредили, что это может спровоцировать международный скандал.