Yahoo дізналося про обговорення ЦРУ можливостей вбивства Ассанжа

Деталі

Ассанж на той момент п’ятий рік жив в ізоляції на території посольства Еквадору в Лондоні. За даними співрозмовників видання, обговорення йшло “на найвищому рівні” в адміністрації Дональда Трампа, який обіймав пост президента США. Ці плани були частиною кампанії проти WikiLeaks, в рамках якої ЦРУ збиралося розширити стеження за співробітниками організації, посіяти серед них розбіжності і викрасти їх електронні пристрої, пише портал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мексика готова надати політичний притулок Ассанжу

За даними Yahoo News, таку увагу з боку розвідслужби було викликано публікацією WikiLeaks серії матеріалів ЦРУ під кодом Vault 7. Організація назвала цей проект найбільшим витоком конфіденційних даних розвідки. Як пише портал, через витік Майк Помпео, який тоді очолював ЦРУ, “прагнув помститися” Ассанжу і WikiLeaks і публічно назвав організацію “недержавною ворожою розвідувальною службою”. Це дало можливість співробітникам розвідслужби зробити більш агресивні дії відносно WikiLeaks. За даними порталу, вони протягом декількох місяців прослуховували співробітників організації і вели за ними стеження.

У ЦРУ від коментарів відмовилися. Помпео не відповів на запити щодо коментарів.

Як пише портал, в кінці 2017 року офіційні особи США отримали повідомлення про те, що співробітники російських розвідслужб готувалися вивести Ассанжа з Великобританії до Росії. Про це також писала The Guardian, за даними якої, секретний план втечі глави WikiLeaks курирував глава еквадорської розвідки. Влада Еквадору тоді запросила дипломатичний статус для Ассанжа, як писала The New York Post, це дозволило б йому отримати недоторканність і покинути територію посольства.

За даними Yahoo, ЦРУ і Білий дім почали готуватися до зриву плану вивезення Ассанжа до Росії. Один зі сценаріїв включав “можливі перестрілки з російськими оперативниками на вулицях Лондона” і “таран автомобіля, в якому перебував Ассанж, з його подальшим затриманням”, стверджують співрозмовники порталу. За їх словами, представники Білого дому поінформували про ці плани Трампа і попередили, що це може спровокувати міжнародний скандал.