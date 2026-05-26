Все ученики 1–11 классов в Украине будут получать горячие обеды с 1 сентября - Свириденко
Киев • УНН
С 1 сентября горячие обеды будут получать ученики 1–11 классов по всей стране. На модернизацию 73 школьных пищеблоков выделили 1 миллиард гривен.
С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после совещания с руководителями ОВА, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, во время совещания сфокусировались на ключевых темах: оборона, энергетика, подготовка к следующему отопительному сезону. Отдельно обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.
С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых общинах и учеников 1–4 классов во всех областях
По ее словам, правительство уже распределило 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.
Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей
