Все ученики 1–11 классов в Украине будут получать горячие обеды с 1 сентября - Свириденко

С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после совещания с руководителями ОВА, передает УНН.

По словам Свириденко, во время совещания сфокусировались на ключевых темах: оборона, энергетика, подготовка к следующему отопительному сезону. Отдельно обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых общинах и учеников 1–4 классов во всех областях