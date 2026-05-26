Враг выпустил 4,5 тыс. дронов и провел 232 атаки - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 232 боевых столкновения. Враг запустил более 4,5 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 186 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 53 авиационных удара, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4583 дрона-камикадзе и совершил 1864 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло семь боестолкновений. Противник нанес один авиаудар, сбросил четыре КАБ, совершил 71 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огню.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча, Гранов, Терновая, Лиман и Колодезное. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Куриловка, Боровая, Новоплатоновка. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Тихоновки.

Силы обороны отражали 20 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Николайполье, Вильное и Кучеров Яр.

На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Орехово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До настоящего времени продолжается четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 25 оккупантов и 8 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, одно средство РЭБ, повреждено 12 единиц автомобильной и одна единица специальной техники, три пушки и шесть укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 162 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Новохатское.

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Сладкое, Железнодорожное, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветкового и Чаривного. В настоящее время продолжается один бой.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Щербаков и Белогорья.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

