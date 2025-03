Впервые за 15 недель в костюме: Резников прибыл в Брюссель на встречу "Рамштайн-3"

Цитата

"В сопровождении Натальи Галибаренко, посла Украины в НАТО. Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Впервые в костюме за 15 недель. Рамштайн-3 вот-вот начнется", - написал министр в Twitter, обнародовав фотографию у здания штаб-квартиры Альянса.

Детали

В Брюсселе министр уже успел провести встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Pleasure to welcome Defence Minister @oleksiireznikov to @Europarl_EN.



Our support to will not fade. We cannot allow war fatigue to set in.



We will continue to provide military, financial & humanitarian aid, and to support #Ukraine's candidacy.

#StandWithUkrainepic.twitter.com/86Kzye2v6E

—Roberta Metsola (@EP_President) June 15, 2022

Фотографию из самой штаб-квартиры НАТО позже обнародовали в министерстве обороны Украины с шутливым сообщением, которое содержит отсылку к писателю Джону Толкину. Он придумал таких персонажей, как орки – варварский народ, с которым после полномасштабного вторжения рф в Украину стали сравнивать русских военных.

"9 год Новой эры. Совет Элронда собирает свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить Зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", - написали в министерстве.

Year of 9 of the New Age.

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 15, 2022

Напомним

Десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине, чтобы помочь сдержать российские войска на востоке Украины.

Встреча проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Около 50 стран соберутся для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.