Впервые за 15 недель в костюме: Резников прибыл в Брюссель на встречу "Рамштайн-3"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июня прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на встречу в формате "Рамштайн-3". Глава МОУ уже успел провести несколько встреч, пишет УНН.
Цитата
"В сопровождении Натальи Галибаренко, посла Украины в НАТО. Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Впервые в костюме за 15 недель. Рамштайн-3 вот-вот начнется", - написал министр в Twitter, обнародовав фотографию у здания штаб-квартиры Альянса.
Детали
В Брюсселе министр уже успел провести встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.
Pleasure to welcome Defence Minister @oleksiireznikov to @Europarl_EN.
Our support to will not fade. We cannot allow war fatigue to set in.
We will continue to provide military, financial & humanitarian aid, and to support #Ukraine's candidacy.
#StandWithUkrainepic.twitter.com/86Kzye2v6E
Фотографию из самой штаб-квартиры НАТО позже обнародовали в министерстве обороны Украины с шутливым сообщением, которое содержит отсылку к писателю Джону Толкину. Он придумал таких персонажей, как орки – варварский народ, с которым после полномасштабного вторжения рф в Украину стали сравнивать русских военных.
"9 год Новой эры. Совет Элронда собирает свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить Зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", - написали в министерстве.
Year of 9 of the New Age.
Колонка Елронда является получением всевозможных народов в средних частях к дискуссии о том, что прежде всего из оврага от Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikov pic.twitter.com/rWLneIRI38
Напомним
Десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине, чтобы помочь сдержать российские войска на востоке Украины.
Встреча проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Около 50 стран соберутся для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.