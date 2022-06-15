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Вперше за 15 тижнів у костюмі: Резніков прибув до Брюсселю на зустріч "Рамштайн-3"

Вперше за 15 тижнів у костюмі: Резніков прибув до Брюсселю на зустріч "Рамштайн-3"

Київ • УНН

 • 216635 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков 15 червня прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі на зустріч у форматі "Рамштайн-3". Очільник МОУ вже встиг провести кілька зустрічей, пише УНН.

Цитата

"У супроводі Наталії Галібаренко, посла України в НАТО. Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Вперше у костюмі за 15 тижнів. Рамштайн-3 ось-ось почнеться", - написав міністр у Twitter, оприлюднивши світлину біля будівлі штаб-квартири Альянсу.

Деталі

У Брюсселі міністр вже встиг провести зустріч з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Pleasure to welcome  Defence Minister @oleksiireznikov to @Europarl_EN.

Our support to  will not fade. We cannot allow war fatigue to set in.

We will continue to provide military, financial & humanitarian aid, and to support #Ukraine's  candidacy.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/86Kzye2v6E

— Roberta Metsola (@EP_President) June 15, 2022

Світлину із самої штаб-квартири НАТО згодом оприлюднили у міністерстві оборони України з жартівливим дописом, який містить відсилку до письменника Джона Толкіна. Він вигадав таких персонажів, як орки – варварський народ, з яким після повномасштабного вторгнення  рф в Україну стали порівнювати російських військових.

"9 рік Нової ери. Рада Елронда збирає вільні народи Середзем’я, щоб обговорити, як перемогти Зло з Мордору. Делегацію очолює Олексій Резніков", - написали у міністерстві.

Year of 9 of the the New Age.
Council of Elrond is bringing together free nations of the Middle-Earth to discuss how to prevail over the Evil from Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikov pic.twitter.com/rWLneIRI38

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 15, 2022

Нагадаємо

Десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються в середу у Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні, щоб допомогти стримати російські війська на сході України.

Зустріч проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Майже 50 країн зберуться для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у квітні.

Українські Національні Новини

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