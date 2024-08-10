Войска рф за день 32 раза ударили по Сумщине: зафиксировано 83 взрыва
Киев • УНН
российские войска 32 раза атаковали приграничные территории Сумской области, зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы включали авиаудары, артиллерию и минометы, пострадал 1 местный житель.
российские войска в течение дня 32 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области,
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Новослободская громада: враг бил из минометов (9 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская община: осуществлен обстрел из миномета (9 взрывов), авиаудар КАБ (1 взрыв), удар 1 ФАБ-500 из УМПК.
- Краснопольская громада: произошли атаки FPV-дронов (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревская громада: были минометные обстрелы (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Юнаковская община: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Хотинская община: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Миропольская община: был авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Ворожбянская громада: осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв). Белопольская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва). В результате ударов ранен 1 местный житель. Также были обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
Напомним
Ночью и утром российские войска осуществили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва в 9 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы.