Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
18:02 • 9904 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 30512 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 27341 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 30696 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 30386 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 25269 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 42911 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 27363 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 24097 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 39150 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
82%
748мм
Популярные новости
Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку22 июня, 14:07 • 6882 просмотра
Может оснащаться ИИ - Минобороны кодифицировало улучшенный бронеавтомобиль "Гюрза-2"Photo22 июня, 14:38 • 4244 просмотра
В Польше нет внутренней борьбы - Навроцкий ответил Зеленскому22 июня, 15:30 • 4984 просмотра
Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ16:53 • 10360 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения19:28 • 8116 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения19:28 • 8294 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 30522 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 42914 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 38739 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 39151 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Франция
Париж
Великобритания
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 32700 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 37059 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 56187 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 60056 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 76021 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

В Карпантра в автомобиле во время жары нашли мертвыми детей 2 и 4 лет. Основная версия — дети самостоятельно сели в авто, пока мать была за покупками.

Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей

Во французском городе Карпантра во время сильной жары в автомобиле нашли мертвыми двух детей в возрасте 2 и 4 лет. Правоохранители рассматривают жару как основную версию трагедии, сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Детей обнаружили без признаков жизни днем 22 июня в автомобиле семьи, припаркованном у жилого дома. По данным прокуратуры, окончательные причины смерти должны установить судебно-медицинские эксперты.

В Европе ожидается жара с выше 40°, во Франции уже умерли три человека22.06.26, 14:28 • 3192 просмотра

Пожарные сообщили, что прибыли на вызов около 13:20 и обнаружили двух детей с остановкой сердца.

Следствие проверяет обстоятельства трагедии

По информации Le Figaro, предварительно считается, что дети могли самостоятельно сесть в автомобиль, пока их 33-летняя мать находилась за покупками, после чего не смогли выбраться наружу.

Причины смерти все еще расследуются, но жара является ведущей теорией

– заявила прокурор Карпантра Элен Мурж.

Тела детей направили на вскрытие в судебно-медицинский институт в Ниме. Мать после трагедии госпитализировали, ее еще не допросили.

Инцидент произошел на фоне мощной волны жары во Франции. По данным Météo-France, 54 департамента страны находятся под высшим уровнем погодной опасности из-за аномально высоких температур.

Из-за жары во Франции закрыли более 800 школ и колледжей21.06.26, 19:20 • 4138 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира