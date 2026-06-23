Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей
Киев • УНН
В Карпантра в автомобиле во время жары нашли мертвыми детей 2 и 4 лет. Основная версия — дети самостоятельно сели в авто, пока мать была за покупками.
Во французском городе Карпантра во время сильной жары в автомобиле нашли мертвыми двух детей в возрасте 2 и 4 лет. Правоохранители рассматривают жару как основную версию трагедии, сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
Детей обнаружили без признаков жизни днем 22 июня в автомобиле семьи, припаркованном у жилого дома. По данным прокуратуры, окончательные причины смерти должны установить судебно-медицинские эксперты.
В Европе ожидается жара с выше 40°, во Франции уже умерли три человека22.06.26, 14:28 • 3192 просмотра
Пожарные сообщили, что прибыли на вызов около 13:20 и обнаружили двух детей с остановкой сердца.
Следствие проверяет обстоятельства трагедии
По информации Le Figaro, предварительно считается, что дети могли самостоятельно сесть в автомобиль, пока их 33-летняя мать находилась за покупками, после чего не смогли выбраться наружу.
Причины смерти все еще расследуются, но жара является ведущей теорией
Тела детей направили на вскрытие в судебно-медицинский институт в Ниме. Мать после трагедии госпитализировали, ее еще не допросили.
Инцидент произошел на фоне мощной волны жары во Франции. По данным Météo-France, 54 департамента страны находятся под высшим уровнем погодной опасности из-за аномально высоких температур.
Из-за жары во Франции закрыли более 800 школ и колледжей21.06.26, 19:20 • 4138 просмотров