Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей

Во французском городе Карпантра во время сильной жары в автомобиле нашли мертвыми двух детей в возрасте 2 и 4 лет. Правоохранители рассматривают жару как основную версию трагедии, сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Детей обнаружили без признаков жизни днем 22 июня в автомобиле семьи, припаркованном у жилого дома. По данным прокуратуры, окончательные причины смерти должны установить судебно-медицинские эксперты.

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Пожарные сообщили, что прибыли на вызов около 13:20 и обнаружили двух детей с остановкой сердца.

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По информации Le Figaro, предварительно считается, что дети могли самостоятельно сесть в автомобиль, пока их 33-летняя мать находилась за покупками, после чего не смогли выбраться наружу.

Причины смерти все еще расследуются, но жара является ведущей теорией – заявила прокурор Карпантра Элен Мурж.

Тела детей направили на вскрытие в судебно-медицинский институт в Ниме. Мать после трагедии госпитализировали, ее еще не допросили.

Инцидент произошел на фоне мощной волны жары во Франции. По данным Météo-France, 54 департамента страны находятся под высшим уровнем погодной опасности из-за аномально высоких температур.

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