В Европе ожидается жара выше 40°, во Франции уже умерли три человека

Три человека умерли во Франции от проблем со здоровьем, вызванных экстремальной жарой, и почти 2700 французских школ были готовы закрыться или изменить расписание занятий на фоне того, как власти по всей Европе объявили предупреждения о жаре на понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник прогнозировалось, что температура в Бордо на юго-западе Франции превысит 42 градуса по Цельсию, и метеорологическое агентство Meteo France сообщило, что 49 региональных административных районов будут под "красным" предупреждением о жаре.

"Нас ждут, как минимум, несколько дней очень, очень жаркой погоды. Мы не знаем, когда температура начнет падать", – сказала министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

Три пожилых человека в возрасте от 80 до 95 лет умерли в минувшие выходные в регионе Бордо в результате проблем со здоровьем, вызванных текущей жарой во Франции, сообщила местная чиновница Софи Брокас в эфире France TV поздно вечером в воскресенье.

В Испании государственное метеорологическое агентство Aemet объявило "красный" уровень опасности для Страны Басков, которая обычно находится на более прохладном севере страны. По данным Reuters Climate Monitor, в Сан-Себастьяне температура поднимется до 40°C, что более чем вдвое превышает средний исторический показатель за 22 июня.

По данным Reuters Climate Monitor, в Сан-Себастьяне ожидается более жаркая погода, чем в южных городах Севилья и Кордова, где обычно наблюдается самая сильная летняя жара в стране.

"Мы наблюдаем температуру от 5 до 10 градусов выше нормы для этого времени года, а в некоторых северных районах даже более чем на 10 градусов выше среднего", — сказал Рубен дель Кампо, представитель Aemet.

По данным Aemet, ночь не принесла значительного облегчения в некоторых частях Испании, поскольку температура не опускалась ниже 25°C или даже 30°C в таких местах, как юго-западная провинция Альмерия.

В понедельник Европа была континентом, который больше всего отклонился от своей исторической нормы, со средней температурой 24°C, что на 4,1°C выше типичного показателя с 1961 по 1990 год, согласно данным климатического мониторинга. Для сравнения, в Азии и Северной Америке температура была на 2°C и 1,3°C выше исторической нормы.

Приюты для дикой природы в Северной Европе пытались справиться с количеством животных, которых привозили и которые страдали от жары. Такие птицы, как стрижи, ласточки, воробьи и скворцы, которые вьют гнезда на карнизах крыш, особенно пострадали от аномально высоких температур, сказала Ромен де Жежер, биолог и основательница заповедника дикой природы Центра реабилитации диких животных (Creaves) в Темплю в Бельгии.

"Температура на крышах иногда может достигать 50, даже 60 градусов Цельсия. Поэтому они предпочитают прыгать, а не позволять себе умереть и буквально свариться в своих гнездах", – сказал Де Жажер агентству Reuters, добавив, что за последние три дня в приют обратились по поводу 150 животных.

Министерство труда Испании в понедельник заявило, что следит за тем, соблюдают ли компании законы, которые позволяют работникам сокращать или корректировать свое рабочее время, когда выдаются "оранжевые" или "красные" предупреждения о погоде. Работники также имеют право на оплачиваемый отпуск до четырех дней, если они не могут добраться до своего рабочего места из-за погодных условий, говорится в сообщении.

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