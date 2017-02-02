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Ночью в Киеве произошел пожар на территории завода

Ночью в Киеве произошел пожар на территории завода

Киев • УНН

 • 11287 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Киевские пожарные ликвидировали пожар, который произошел на территории завода на улице Бориспольской. Причина возникновения возгорания устанавливается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

Вчера, 1 февраля, в 21:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории одного из заводов на улице Бориспольской.

Огнеборцы, прибывшие по вызову, установили, что возгорание возникло в 2-этажном здании, которое сейчас не эксплуатируется.

"В 22:50 пожар площадью 200 кв.м., был локализован, а в 00:11 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 35 спасателей и 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники", — сообщили в ГосЧС.

Травмированных и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 159 пожаров.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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